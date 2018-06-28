Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul'a gelecek olan Shakira, kulisi için taze meyve, çikolata, Antep fıstığı, buz badem, gümüş çatal bıçak takımı istedi.

SHAKİRA 11 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA

Son albümü ile aynı adı taşıyan 6'ncı dünya turnesi "EL Dorado" kapsamında İstanbul'a gelecek olan dünyaca ünlü sanatçı Shakira, 11 Temmuz akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Vodafone Park'ta 11 Temmuz Çarşamba akşamı sahne alacak olan Shakira, kulisi için talep ettiği yiyecek ve içecek listesi ile gündeme geldi. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul'a gelecek olan Shakira, kulisi için; gümüş çatal bıçak takımı, Antep fıstığı, taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve meze istedi.