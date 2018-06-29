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Aslı Enver Murat Boz'un ardından ailesini de sildi

Güzel oyuncu Aslı Enver ayrıldığı sevgilisi Murat Boz'un annesi ve kardeşini sosyal medya hesabından silerek aileyle tüm bağlarını kopardı.

Aslı Enver ayrılığın ardından çok geçmeden...

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, Murat Boz'la 2,5 yıllık ilişkilerinin sonlanmasının ardından önce birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi ve Murat Boz'u takipten çıkardı. Aslı Enver'in bu hareketinin ardından Murat Boz'da Aslı Enver'i takipten çıkardı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

  • 29 Haziran 2018, Cuma 13:45
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