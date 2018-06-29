Aslı Enver Murat Boz'un ardından ailesini de sildi

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, Murat Boz'la 2,5 yıllık ilişkilerinin sonlanmasının ardından önce birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi ve Murat Boz'u takipten çıkardı. Aslı Enver'in bu hareketinin ardından Murat Boz'da Aslı Enver'i takipten çıkardı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.