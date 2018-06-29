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Kameralara yakalandı

Kameralara yakalandı
ABD'li model Kendall Jenner, Los Angeles'ta bir seyahatten dönerken kameralara takıldı. Görüntü vermek istemeyen , Louis Vuitton kapaklı notebooku ile yüzünü kapatmaya çalıştı. Beyaz sneakers, siyah tayt ve üzerinde Citgo reklamının yer aldığı yarış ceketi giyen 22 yaşındaki modelin sponsorluğunu Citgo markası üstlenmişti.
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