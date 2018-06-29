ABD'li model Kendall Jenner, Los Angeles'ta bir seyahatten dönerken kameralara takıldı. Görüntü vermek istemeyen Kendall Jenner, Louis Vuitton kapaklı notebooku ile yüzünü kapatmaya çalıştı. Beyaz sneakers, siyah tayt ve üzerinde Citgo reklamının yer aldığı yarış ceketi giyen 22 yaşındaki modelin sponsorluğunu Citgo markası üstlenmişti.
Kameralara yakalandı
Etiketler: Kendall Jenner , Los Angeles , louis vuitton
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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