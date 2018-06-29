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geliyor

Belgesel geliyor
Engin Altan Düzyatan, ciliğe soyundu. Düzyatan, Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan 'Sen de Tanık Ol' adlı kişisel fotoğraf sergisini Kasım'da beğeniye sunmuştu. Sergiden elde edilen gelirle Afrikalı çocuklara su kuyuları açtıran oyuncu, projesini bir adım öteye taşıdı. Düzyatan'ın sergiyle aynı adı taşıyan ve 10 bölümden oluşan belgeseli yakında TRT'de yayınlanacak.

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