Eşi Feyza Deniz'le oğlu Kuzey'i 2 ay önce kucağına alan Özcan Deniz, baba olur olmaz imajını tazeledi. Ünlü sanatçı, önceki gün kuaför Adem Terzi'ye giderek saçlarını kısalttı. Terzi ile bol bol sohbet eden Deniz, yakın dostuyla selfie de çekti. 46 yaşındaki Deniz'in imajı tam not aldı.