Yalan dolan bitti

Başrollerini Şafak Sezer, Çetin Altay ve Burcu Binici'nin paylaştığı "Yalan Dolan" filminin çekimleri sona erdi. Kutlama yemeği için tüm ekiple önceki gün Cihangir'de buluşan Şafak Sezer, "Ters köşe bir film yaptık. 7 Aralık'ta vizyondayız" dedi.