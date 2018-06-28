Başrollerini Şafak Sezer, Çetin Altay ve Burcu Binici'nin paylaştığı "Yalan Dolan" filminin çekimleri sona erdi. Kutlama yemeği için tüm ekiple önceki gün Cihangir'de buluşan Şafak Sezer, "Ters köşe bir film yaptık. 7 Aralık'ta vizyondayız" dedi.
Yalan dolan bitti
Etiketler: şafak sezer
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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