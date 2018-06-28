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Yağmur Ünal'dan annesi Türkan Şoray'ın doğum günü sürprizi! Nostaljik fotoğraflarla...

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal annesine doğum günü sürprizi hazırladı. Türkan Şoray'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Yağmur Ünal çocukluk yıllarında annesiyle çekilen karelerini yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Türkan Şoraya doğum günü sürprizi

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal'dan olan kızı Yağmur Ünal annesinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 12:02
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