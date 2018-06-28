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’i affetmedi

Tiyatrocu , geçen yıl konuk olarak katıldığı bir programında, 2. Abdülhamit'in torunu olan 'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Tiyatrocu Müjdat Gezen, geçen yıl konuk olarak katıldığı bir TV programında, 2. Abdülhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Programda 2. Abdulhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu ile ilgili bir konu konuşuldu. İddiaya göre Gezen, Osmanoğlu'nu hedef alarak, hakaret içerikli bir söz söyledi.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 10:10
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