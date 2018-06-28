Cem Yılmaz, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 2.5 aydır birlikte olduğu Defne Samyeli'ni anlattı. Yılmaz, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Cem Yılmaz: Defne Samyeli'yi uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım
Cem Yılmaz, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 2.5 aydır birlikte olduğu Defne Samyeli'ni anlattı. Yılmaz, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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