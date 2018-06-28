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Cem Yılmaz: Defne Samyeli'yi uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım

Cem Yılmazdan Defne Samyeli itirafı!

Cem Yılmaz, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 2.5 aydır birlikte olduğu Defne Samyeli'ni anlattı. Yılmaz, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 12:29
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