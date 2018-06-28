Güzel manken Çağla Şıkel, tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay'la önceki gün Bodrum'da açtı. Şıkel, oğullarıyla Türkbükü Çilek Beach'te havuz keyfi yaptı. Havuzdan çıkınca üşüyen Şıkel ile oğulları hemen havluya sarındı. 39 yaşındaki modelle oğullarının mavi havluya sarılı halleri "Şirinler tatilde" esprisi yaptırdı.
Şıkel, küçük oğlu Uzay'ı kurularken ufaklık şirinlikler yaparak annesini böyle güldürdü.
DOĞAN SAVAŞ
Şıkel, küçük oğlu Uzay'ı kurularken ufaklık şirinlikler yaparak annesini böyle güldürdü.
DOĞAN SAVAŞ
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