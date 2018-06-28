Cadde'nin haberine göre Büşra Develi, önceki gün Şişhane'de görüntülendi. Motosiklet kaskıyla yol kenarında bekleyen oyuncu, gazetecileri fark edince, hızlı adımlarla kaçmaya çalıştı. Sevgilisi Burak Deniz'den ayrılan Develi, soruları yanıtsız bırakarak, uzaklaştı.
Sevgilisi Burak Deniz ile ayrılan Büşra Develi soruları yanıtsız bıraktı
Etiketler: Büşra Develi , sevgili burak deniz
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