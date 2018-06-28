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Sevgilisi Burak Deniz ile ayrılan soruları yanıtsız bıraktı

Burak ile ilgili soruları duyunca kaçtı

Cadde'nin haberine göre , önceki gün Şişhane'de görüntülendi. Motosiklet kaskıyla yol kenarında bekleyen oyuncu, gazetecileri fark edince, hızlı adımlarla kaçmaya çalıştı. Sevgilisi Burak Deniz'den ayrılan Develi, soruları yanıtsız bırakarak, uzaklaştı.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 11:09
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