Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan ve 25 Haziran 2009 tarihinde hayatını kaybeden Michael Jackson 'un 89 yaşındaki babası Joseph kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölümünü aile üyeleri doğruladı

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Joseph'ın ölümü torunları ve aile üyeleri tarafından da doğrulandı. Amerika saatine göre sabaha karşı 03.30'da hayatını kaybeden Joseph'ın ardından torunu Paris duygu dolu satırlar paylaştı. Michael Jackson'un kızı Paris dışında oğlu Prince de dedesi ardından 'Özgürce uç' notu taşıyan bir paylaşımda bulundu.