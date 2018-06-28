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'un nden 3 gün sonra babası hayatını kaybetti

'un 89 yaşındaki babası Joseph, oğlunun nden 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Jacksonun ölümünde kahreden detay
Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan ve 25 Haziran 2009 tarihinde hayatını kaybeden 'un 89 yaşındaki babası Joseph tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ölümünü aile üyeleri doğruladı

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Joseph'ın ölümü torunları ve aile üyeleri tarafından da doğrulandı. Amerika saatine göre sabaha karşı 03.30'da hayatını kaybeden Joseph'ın ardından torunu duygu dolu satırlar paylaştı. Michael Jackson'un kızı Paris dışında oğlu Prince de dedesi ardından 'Özgürce uç' notu taşıyan bir paylaşımda bulundu.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 10:40
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