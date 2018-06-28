Oyuncu Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'yle Göcek'te moral tatili yapıyor.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dört yıl iki ay hapis cezası alan oyuncu, gün boyu eşiyle teknede keyif yaptı.
Oyuncu Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'yle Göcek'te moral tatili yapıyor.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dört yıl iki ay hapis cezası alan oyuncu, gün boyu eşiyle teknede keyif yaptı.
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