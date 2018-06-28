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Oyuncu Gizem Karaca ve eşi tatilde böyle görüntülendi!

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan oyuncu Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi, tatil yaparken görüntülendi. Eşi Kemal Ekmekçi'yle vakit geçiren oyuncu Gizem Karaca, cep telefonuyla selfie çekmekten denize girmeye pek fazla fırsat bulamadı. İşte Gizem Karaca ve eşinin yaptığı tatile ilişkin görüntüler...

Gizem Karaca tatilde böyle görüntülendi!

Oyuncu Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi'yle Göcek'te moral tatili yapıyor.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dört yıl iki ay hapis cezası alan oyuncu, gün boyu eşiyle teknede keyif yaptı.

  • 28 Haziran 2018, Perşembe 13:14
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