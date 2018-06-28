Komşu'da aşk 'Yağmur'u

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'la yaklaşık 2 aydır birlikte olan sosyetik işadamı Kasım Garipoğlu, aşkını sosyal medyada ilan etti. Geçtiğimiz yıl oyuncu Mert Öcal'la 1 yıllık aşkı biten Ünal, gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik'e kaptırmıştı. Sevindik'le 3 buçuk aylık ilişkisi Mart ayında biten yapımcının Garipoğlu ile yaşadığı aşk ise önceki gün işadamı sayesinde ifşa oldu.
MİKONOS KURALINI BOZMADI
İkili, Deniz Akkaya ve aşkı Gökmen Şeynova'yla gittikleri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip güzel yapımcıyla çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. İşadamı, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi. Geçtiğimiz yaz Aslışah Alkoçlar ile kısa bir süre birlikte olan Garipoğlu sosyetik güzelle aşkını da Mikonos'tan yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. İşadamının Ünal'la ilişkisini de aynı yerde ilan etmesi "Aşkın adresi Mikonos" dedirtti.
Garipoğlu, Scorpios adlı mekanda Bedouin'in konserini izlerken çektiği bu kareyi paylaşıp hemen sildi.
Genç çift, şimdilerde Mikonos'ta günlerini gün ediyor.
MİKONOS KURALINI BOZMADI
İkili, Deniz Akkaya ve aşkı Gökmen Şeynova'yla gittikleri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip güzel yapımcıyla çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. İşadamı, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi. Geçtiğimiz yaz Aslışah Alkoçlar ile kısa bir süre birlikte olan Garipoğlu sosyetik güzelle aşkını da Mikonos'tan yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. İşadamının Ünal'la ilişkisini de aynı yerde ilan etmesi "Aşkın adresi Mikonos" dedirtti.
Garipoğlu, Scorpios adlı mekanda Bedouin'in konserini izlerken çektiği bu kareyi paylaşıp hemen sildi.
Genç çift, şimdilerde Mikonos'ta günlerini gün ediyor.
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