Yol Durumu
  1. Baba mutluluk
  2. Şirinler tatilde

Komşu'da aşk 'Yağmur'u

’la 2 aydır birlikte olan Kasım Garipoğlu, aşkını önceki gün ’ta ilan etti. Sosyetik işadamı, Ünal’la sarmaş dolaş karesini instagram’da paylaşıp aşkı doğruladı...

Komşuda aşk Yağmuru
Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'la yaklaşık 2 aydır birlikte olan sosyetik işadamı Kasım Garipoğlu, aşkını sosyal medyada ilan etti. Geçtiğimiz yıl oyuncu Mert Öcal'la 1 yıllık aşkı biten Ünal, gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik'e kaptırmıştı. Sevindik'le 3 buçuk aylık ilişkisi Mart ayında biten yapımcının Garipoğlu ile yaşadığı aşk ise önceki gün işadamı sayesinde ifşa oldu.

MİKONOS KURALINI BOZMADI
İkili, Deniz Akkaya ve aşkı Gökmen Şeynova'yla gittikleri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip güzel yapımcıyla çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. İşadamı, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi. Geçtiğimiz yaz Aslışah Alkoçlar ile kısa bir süre birlikte olan Garipoğlu sosyetik güzelle aşkını da 'tan yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. İşadamının Ünal'la ilişkisini de aynı yerde ilan etmesi "Aşkın adresi Mikonos" dedirtti.



Garipoğlu, Scorpios adlı mekanda Bedouin'in konserini izlerken çektiği bu kareyi paylaşıp hemen sildi.


Genç çift, şimdilerde Mikonos'ta günlerini gün ediyor.
Etiketler: , , , , , ,
  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ