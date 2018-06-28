Hollywood dedikoduları

JAMES BOND KALDIRIMDA
DÜNYACA ünlü ajan James Bond'a serinin son filminde yeniden hayat verecek olan Daniel Craig, hayaline kavuşuyor. Hollywood'un meşhur caddesi Walk Of Fame'e, Craig için de bir yıldız koyulacağı duyuruldu. İngiliz aktör, daha önce kaldırımdaki yıldızlarda adının koyulmasının hayali olduğunu söylemişti.
SELENA'NIN KALBI DE STAR
GEÇTİĞİMİZ yıl böbrek nakli olarak tüm dünyada gündem olan Selena Gomez, sağlık konusundaki duyarlılığını yine konuşturdu. 25 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün California'daki bir çocuk hastanesinin onkoloji bölümünde yatan minikler için düzenlenen mezuniyet balosuna katıldı. Gomez, bu tavrıyla "Kalbi de kendi gibi yıldız" dedirtti.
PARİS'TEN KLASİK POZ
BU yılın başında oyuncu sevgilisi Chris Zylka'dan 2 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi alan Paris Hilton, önceki gün Paris'teki bir davete katıldı. Kırmızı halıda son dönemde sergilediği görüntülerini devam ettiren sosyetik güzel, davette yine nişanlısıyla dudak dudağa poz verdi. Paris Hilton'un bu hali, "Sosyetik güzelin aşk şovu sürüyor" dedirtti.
DÜNYACA ünlü ajan James Bond'a serinin son filminde yeniden hayat verecek olan Daniel Craig, hayaline kavuşuyor. Hollywood'un meşhur caddesi Walk Of Fame'e, Craig için de bir yıldız koyulacağı duyuruldu. İngiliz aktör, daha önce kaldırımdaki yıldızlarda adının koyulmasının hayali olduğunu söylemişti.
SELENA'NIN KALBI DE STAR
GEÇTİĞİMİZ yıl böbrek nakli olarak tüm dünyada gündem olan Selena Gomez, sağlık konusundaki duyarlılığını yine konuşturdu. 25 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz gün California'daki bir çocuk hastanesinin onkoloji bölümünde yatan minikler için düzenlenen mezuniyet balosuna katıldı. Gomez, bu tavrıyla "Kalbi de kendi gibi yıldız" dedirtti.
PARİS'TEN KLASİK POZ
BU yılın başında oyuncu sevgilisi Chris Zylka'dan 2 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi alan Paris Hilton, önceki gün Paris'teki bir davete katıldı. Kırmızı halıda son dönemde sergilediği görüntülerini devam ettiren sosyetik güzel, davette yine nişanlısıyla dudak dudağa poz verdi. Paris Hilton'un bu hali, "Sosyetik güzelin aşk şovu sürüyor" dedirtti.
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