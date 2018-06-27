Tatlı hayat

Yaz sezonunu eşi Başak Dizer'le geçtiğimiz yıl satın aldığı yatıyla Ege koylarını gezerek açan Kıvanç Tatlıtuğ, önümüzdeki ay ise farklı bir rota belirledi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Wesley Sneijder'le sıkı dostluk kuran yakışıklı oyuncu, ünlü futbolcuyla tatil planı yaptı. Eşleri Başak Dizer ile Yolanthe Cabau'nun da sıkı dost olduğu Tatlıtuğ ile Sneijder, adres olarak ise İspanya'yı seçti. Cabau'nun doğup büyüdüğü İbiza'da bir mekan açan Wesley Sneijder, Tatlıtuğ çiftini ilk olarak buradaki okyanus manzaralı villalarında ağırlayacak. Daha sonra ise Tatlıtuğ ile Sneijder çifti, lüks bir yatla İbiza'dan yola çıkıp İspanya'nın dillere destan koylarını gezecek.
IBIZA'DAN SONRA BODRUM
Haftalık kirası 90 bin euro (yaklaşık 490 bin lira) olan 41 metrelik bir yat seçtikleri konuşulan dörtlü, 1 hafta deniz ve güneşin keyfini çıkaracak. Yine Hollanda basınında yer alan haberlere göre Sneijder ile güzel eşi de Ağustos'ta Türkiye'ye gelip Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in lüks teknesiyle Marmaris ve Bodrum koylarını gezecek.
Yıldız çiftlerin kiralayacağı 'taTii' isimli yat, 41 metre uzunluğunda ve 5 kamaralı.
IBIZA'DAN SONRA BODRUM
Haftalık kirası 90 bin euro (yaklaşık 490 bin lira) olan 41 metrelik bir yat seçtikleri konuşulan dörtlü, 1 hafta deniz ve güneşin keyfini çıkaracak. Yine Hollanda basınında yer alan haberlere göre Sneijder ile güzel eşi de Ağustos'ta Türkiye'ye gelip Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in lüks teknesiyle Marmaris ve Bodrum koylarını gezecek.
Yıldız çiftlerin kiralayacağı 'taTii' isimli yat, 41 metre uzunluğunda ve 5 kamaralı.
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