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kimdir? ve nereli?

merak konusu oldu. Yer aldığı dizi projeleri ile adından söz ettiren Sebahat Kumaş, ve magazin basınından giderek popülerleşen bir isim haline geldi. Sebahat Kumaş'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar sosyal medya ve internette Sebahat Kumaş'ın kariyeri ve özel hayatına dair araştırma yapıyor. Peki, Sebahat Kumaş kimdir? Sebahat Kumaş ? Sebahat Kumaş nereli?

Karagül adlı dizi ile birlikte geniş kitleler tarafından tanınan , magazin basınında yer alan haberlerle tekrar gündeme geliyor. Son dönemde adı ile anılan Sebahat Kumaş'ın kim olduğunu merak eden hayranları, sevilen oyuncu hakkında araştırma yaparak bilgi edinmek istiyor. İşte 'nin yıldız oyuncusu Alper Potuk'un yeni aşkı Sebahat Kumaş hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı...

SEBAHAT KUMAŞ KİMDİR?

1989 yılında 'da dünyaya gelen Sebahat Kumaş, çocukluk yıllarını 'de geçirmiştir. Lisenin ardından erken yaşlardan beri ilgisi olduğu fotoğrafçılık alanına yönelen Kumaş, üniversite eğitimini Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nde tamamladı.

Bir süre modellikte yapan Sebahat Kumaş 2009 yılında oyunculuğa adım attı. Arka Sıradakiler, Bahar Dalları, Adanalı, Türk Malı ve gibi yapımlarda rol alan Kumaş, 2013 yılında ekranlara gelen Karagül adlı dizide canlandırdığı "Melek" karakteriyle popüler oldu. Bu dizinin ardından Kalbimdeki Deniz dizisinde "Diyar Sarıkaya" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 11:19
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