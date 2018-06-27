Karagül adlı dizi ile birlikte geniş kitleler tarafından tanınan Sebahat Kumaş, magazin basınında yer alan haberlerle tekrar gündeme geliyor. Son dönemde adı Alper Potuk ile anılan Sebahat Kumaş'ın kim olduğunu merak eden hayranları, sevilen oyuncu hakkında araştırma yaparak bilgi edinmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Alper Potuk'un yeni aşkı Sebahat Kumaş hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı...

SEBAHAT KUMAŞ KİMDİR?

1989 yılında Aydın'da dünyaya gelen Sebahat Kumaş, çocukluk yıllarını İzmir'de geçirmiştir. Lisenin ardından erken yaşlardan beri ilgisi olduğu fotoğrafçılık alanına yönelen Kumaş, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nde tamamladı.

Bir süre modellikte yapan Sebahat Kumaş 2009 yılında oyunculuğa adım attı. Arka Sıradakiler, Bahar Dalları, Adanalı, Türk Malı ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Kumaş, 2013 yılında ekranlara gelen Karagül adlı dizide canlandırdığı "Melek" karakteriyle popüler oldu. Bu dizinin ardından Kalbimdeki Deniz dizisinde "Diyar Sarıkaya" rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.