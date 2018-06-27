2014 yılında finansçı Cahit Tan Yeşilada ile dünyaevine giren Aslı Tandoğan hamile olduğunu duyurdu.
Güzel oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Ailemize yeni bir üye geliyor' mesajını yazdı.
Çift dört yıl önce bebekleri Atlas'ı kucağına almıştı.
Güzel oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Ailemize yeni bir üye geliyor' mesajını yazdı.
Çift dört yıl önce bebekleri Atlas'ı kucağına almıştı.
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