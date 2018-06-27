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Aslı Tandoğan: Ailemize yeni bir üye geliyor

Oyuncu Aslı Tandoğan ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aslı Tandoğan müjdeyi verdi
2014 yılında finansçı ile dünyaevine giren Aslı Tandoğan hamile olduğunu duyurdu.



Güzel oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Ailemize yeni bir üye geliyor' mesajını yazdı.



Çift dört yıl önce bebekleri Atlas'ı kucağına almıştı.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 11:08
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