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ile Burak Yamantürk'ün Bodrum
tatili
sürüyor. İkili,
önceki gün Afendis Beach'te
denize
girdi. Sudan
çıkmak bilmeyen
Özpirinçci'ye 'deniz kızı'
yakıştırması yapıldı.
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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