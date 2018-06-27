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Deniz kızı

Deniz kızı
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün tatili sürüyor. İkili, önceki gün Afendis Beach'te denize girdi. Sudan çıkmak bilmeyen Özpirinçci'ye 'deniz kızı' yakıştırması yapıldı.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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