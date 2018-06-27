;
Yol Durumu
  1. Hollywood dedikoduları
  2. Patroniçe iş başında

Basit formül

Basit formül
Evliliğinin 12. yılını kutlayan Nicole Kidman, mutluluğunun formülünü açıkladı. Kendisi gibi Avustralyalı müzisyen Keith Urban ile evli olan Kidman, "Birbirimize hiç mesaj atmadık" dedi. Yüz yüze iletişimi tercih eden çift, uzaktayken birbirlerini özlediklerinde ya FaceTime kullanıyor ya da bir uçak bileti alıp bir araya geliyor.
Etiketler: ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ