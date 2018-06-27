Basit formül

Evliliğinin 12. yılını kutlayan Nicole Kidman, mutluluğunun formülünü açıkladı. Kendisi gibi Avustralyalı müzisyen Keith Urban ile evli olan Kidman, "Birbirimize hiç mesaj atmadık" dedi. Yüz yüze iletişimi tercih eden çift, uzaktayken birbirlerini özlediklerinde ya FaceTime kullanıyor ya da bir uçak bileti alıp bir araya geliyor.