Aşk deparı

yıldız futbolcusutatil sezonunu önceki günaçtı. Sevgilisiyleobjektife yansıyan futbolcu, elinden telefonunu düşürmedi.futbolcu, görüntülendiğini fark edince aşkını şezlongda bırakıp mekanın iç tarafına kaçtı. Aşkı da futbolcunun arkasından bakmakla yetindi.Aşkı için locayı kapatarak centilmenliğini konuşturan Ünder, sevgilisini bırakıp kaçarak ise ofsayta düştü.ARKASINDAN BAKAKALDI