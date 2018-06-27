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Aşk deparı

Roma’da forma giyen 20 yaşındaki , önceki gün ’da sevgilisiyle görüntülenince panikledi. Genç futbolcu, objektifleri fark edince depara kalkıp kaçtı

Aşk deparı
Roma'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, tatil sezonunu önceki gün Bodrum'da açtı. Sevgilisiyle Türkbükü Çilek Beach'te objektife yansıyan futbolcu, elinden telefonunu düşürmedi. 20 yaşındaki futbolcu, görüntülendiğini fark edince aşkını şezlongda bırakıp mekanın iç tarafına kaçtı. Aşkı da futbolcunun arkasından bakmakla yetindi.


Aşkı için locayı kapatarak centilmenliğini konuşturan Ünder, sevgilisini bırakıp kaçarak ise ofsayta düştü.


ARKASINDAN BAKAKALDI
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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