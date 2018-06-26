Eski manken ve şarkıcı Nilay Dorsa , yaz sezonunu erkek arkadaşıyla açtı. Sıcaktan bunalınca sevgilisiyle birlikte havuza atlayan Dorsa, şişme flamingoya binmek istedi. Görevlilerin ilgisizliğine sinirlenen erkek arkadaşı araya girince hemen bir flamingo getirtildi.Pelikandan inen Dorsa ve Bora adlı erkek arkadaşının havuzda romantik dakikaları objektiflere böyle yansıdı.

NİLAY DORSA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Hem fiziği hemde güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Nilay Dorsa Lise eğitim sürecinde iken voleybol oynamış ve yine bu dönemde vitrin mankenliği yapmıştır. Model ve mankenlik kariyerine Ertan Kayıtken ile tanışarak adım atan Nilay Dorsa 2000 yılında Best Model of Turkey yarışması'na dahil olmuş ve yarışmadan 3.lükle ayrılmıştır.









Nilay Dorsa aslen İspanyol bir anne ve İranlı Bir babanın kızı olarak Tahran'da dünyaya gelmiştir. 2010 yılında Afrodizyak adlı albüm ile müzik dünyasına giriş yapmıştır.