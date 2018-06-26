Önceki gün düzenlenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha büyük bir zafere imza atması, milyonlarca vatandaş gibi sanat dünyasını da sevince boğdu. Sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medyada yayınladıkları mesajlarıyla Türkiye'nin girdiği yeni dönemin huzur, barış ve aydınlık içerisinde geçeceğini dile getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha büyük bir gurur duyduklarını söyledi.
Yüreklerimiz huzurla doldu
Milyonlar bir kez daha 'Başkan Erdoğan' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden büyük bir zaferle çıkması, sanat dünyasında da coşkuyla karşılandı. Ünlüler, tebrik mesajlarıyla hepimizi huzurlu, barış dolu ve aydınlık günlerin beklediğini söyledi
Önceki gün düzenlenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha büyük bir zafere imza atması, milyonlarca vatandaş gibi sanat dünyasını da sevince boğdu. Sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medyada yayınladıkları mesajlarıyla Türkiye'nin girdiği yeni dönemin huzur, barış ve aydınlık içerisinde geçeceğini dile getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha büyük bir gurur duyduklarını söyledi.
Etiketler: ibrahim tatlıses , Bülent Ersoy , Sibel Can , Gülben Ergen , Şahan Gökbakar , Hülya Koçyiğit , Niran Ünsal , Sinan Akçıl , 24 Haziran , Recep Tayyip Erdoğan , seda sayan , Cumhurbaşkanı
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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