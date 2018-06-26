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Yüreklerimiz huzurla doldu

Milyonlar bir kez daha 'Başkan Erdoğan' dedi. Erdoğan’ın seçimlerinden büyük bir zaferle çıkması, sanat dünyasında da coşkuyla karşılandı. Ünlüler, tebrik mesajlarıyla hepimizi huzurlu, barış dolu ve aydınlık günlerin beklediğini söyledi



Önceki gün düzenlenen seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha büyük bir zafere imza atması, milyonlarca vatandaş gibi sanat dünyasını da sevince boğdu. Sanat dünyasının ünlü isimleri, sosyal medyada yayınladıkları mesajlarıyla Türkiye'nin girdiği yeni dönemin huzur, barış ve aydınlık içerisinde geçeceğini dile getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha büyük bir gurur duyduklarını söyledi.
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