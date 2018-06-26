Tuvana Türkay Londra’da dil eğitimine başladı

Oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti. Son dönemde ekrandan uzak olan güzel oyuncu, bu arayı fırsat bilerek dil eğitimi almaya karar verdi. Önceki gün eğitimlere başlayan Türkay, aylık 7 bin 500 dolar ücret ödeyecek. Eğitim için üç ay Londra'da kalacak olan ünlü oyuncu, şehirde gezip gördüğü yerlerde çektiği fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990, Üsküdar doğumlu, Türk oyuncudur.

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.