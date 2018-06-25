İlişkilerine kaldıkları yerden devam eden yönetmen Onur Ünlü'yle oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü, Karaköy'de bir mekanda görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen sevgililer gece boyunca sarmaş dolaş sohbet edip, keyif yaptı. Gece sonunda objektiflere yakalandıklarını fark eden iki sevgili, mekanda ayrılıp evlerinin yolunu tuttu



Cadde'nin haberine göre, kısa süreli ayrılık sonrası tekrar ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden yönetmen Onur Ünlü'yle oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü, Karaköy Mana'da görüntülendi.





GECE BOYU EĞLENDİLER

Birlikte akşam yemeği yiyen sevgililer gece boyunca sarmaş dolaş sohbet edip, keyif yaptı. Gece sonunda objektiflere yakalandıklarını fark eden iki sevgili, mekanda ayrılıp evlerinin yolunu tuttu.





HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992 senesinde dünyaya gelen Hazar Ergüçlü sinema ve dizi oyuncusu olarak mesleğini sürdürmektedir. Hazar Ergüçlü aslen Kıbrıslı'dır.



İlk profesyonel oyunculuk kariyerine Gölgeler ve Suretler adlı sinema ile atan oyuncu Hazar Ergüçlü 2011 yılında itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide Simay Canay karakteri ile ünlenmiştir.



Ardından Star TV ekranlarında yayınlanan MedCezir dizisinde ise Eylül karakterini oynayan Hazar Ergüçlü Yüksek Sosyete dizisi oyuncu kadrosunda yer almıştır.





ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

1973 yılında İzmit'te doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1993-1998 yılları arasında "Ah Muhsin Ünlü" mahlasıyla birçok şiir yazdı. Bu şiirlerini "Gidiyorum Bu" adlı kitapta topladı.

1999 yılında hem senaristliğini hem de küçük bir rol (Umur) oynadığı Deli Yürek dizisi ile televizyon kariyerine de adım attı. Daha öncesinde bir çok kısa film çalışmasında da yer aldı. Onur Ünlü, Samanyolu'nda yayınlanan Beşinci Boyut dizisinin senaristliğini yaptı. Fantastik öğelerle yurdum insanı hikâyelerini harmanladığı filmleriyle adından söz ettiren Onur Ünlü, aynı zamanda Polis ya da İtirazım Var gibi filmlerin de senaristliğini üstlendi. Bir süredir dizi projelerinden uzak kalan Onur Ünlü, 2018 yılında bir döneme damga vuran Gerçek Kesit dizisini beyazperdeye uyarladı.

2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi.

2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır.

16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisinin ilk bölümü Kanal D'de yayınlanmıştır.16 Mart 2015'te yayınlanan beşinci bölümünden sonra dizinin yayınına ara verildiği ve yeni bölümlerinin Haziran 2015'ten itibaren devam edeceği açıklandı.[1] Haziran 15'te tekrar başlayan dizi, yaptığı (özellikle 7. bölümdeki hapishane sahnesi olmak üzere) siyasi göndermeler sebebiyle kanal ile yapılan 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı.

Beş Kardeş'ten sonra "Sinema işine bu filmi yapmak için girdim." dediği Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti.[kaynak belirtilmeli] 2015 Yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu da yazdı.

Daha sonra Eflatuntv ile birlikte yaptığı kısa, komik, absürd videolar youtube üzerinden yayınlandı akabinde Görünen Adam isimli youtube dizisini çekti. Bu iki proje henüz izleyiciyle buluşmadan senaryosunu da yazdığı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok filminin çekimlerine başladı. Özellikle Kırık Kalpler Bankası filmi için Onur Ünlü takipçileri, sosyal medya üzerinden filmin çekimlerinin bitmesinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hem hâlâ vizyona girmemesinden dolayı hem de filmle ilgili herhangi bir teaser, fragman olmamasından yakınmışlardı.