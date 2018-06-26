Yara bandı Hakan

Hızlı çapkın Hakan Sabancı, aşk hayatıyla eleştiri oklarının hedefinde! 2016'da Aslışah Alkoçlar'la ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Sabancı, Merve Boluğur'la yaşadığı aşkla olay oldu. Gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiren 27 yaşındaki işadamı, Boluğur'dan önce Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşamıştı. Beran Benan'la ilişkisi evlilik yolunda giderken Temmuz 2017'de hüsrana uğrayan Sakuçoğlu, 2 ay sonra teselliyi işadamında bulmuştu.
Beran Benan'la 2 yıllık aşkı geçtiğimiz yıl biten Sakuçoğlu, kısa süre sonra gönlünü Sabancı'ya kaptırmıştı.
10 GÜNDE İHANET!..
Sabancı, birkaç ay sonra 34 yaşındaki stil danışmanından ayrıldı. Genç playboy, 2 hafta önce de kancayı Boluğur'a taktı. Murat Dalkılıç'la Eylül 2017'de boşanan oyuncu, Sabancı'nın aşk tuzağına düşmekten kurtulamadı. Bodrum'da Sabancı'yla aşkını ilan eden Boluğur, geçtiğimiz gün aşkı tarafından Yunan model Evelyn Kazantzoglou ile aldatıldı. Hakan Sabancı'ya Sakuçoğlu ve Boluğur'un biten aşklarının hemen ardından hayatlarına girdiği için 'yara bandı' benzetmesi yapıldı.
Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yüzü Sabancı'yla gülen Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü.
TWITTER:
Adam, bütün kırgın kadınların yanında ama asla hiç biriyle kalıcı değil. Yalnızca kalp onarıp gidiyor, yara bandı gibi.
Hakan Sabancı uzun ilişkiden çıkınca karakterini yerle bir eden erkek örneğinin atası…
Aldatıldığı için boşanan kadının aldatma garantili Hakan'la olması öyle büyük enayilik ki; kabullenemiyorum.
BU kalitesiz çapkınlıkların yüzünden yakışıklılığın bile yerle bir!
Sevgi emektir. Hakan Sabancı'nın bundan haberi yok galiba!
Beran Benan'la 2 yıllık aşkı geçtiğimiz yıl biten Sakuçoğlu, kısa süre sonra gönlünü Sabancı'ya kaptırmıştı.
10 GÜNDE İHANET!..
Sabancı, birkaç ay sonra 34 yaşındaki stil danışmanından ayrıldı. Genç playboy, 2 hafta önce de kancayı Boluğur'a taktı. Murat Dalkılıç'la Eylül 2017'de boşanan oyuncu, Sabancı'nın aşk tuzağına düşmekten kurtulamadı. Bodrum'da Sabancı'yla aşkını ilan eden Boluğur, geçtiğimiz gün aşkı tarafından Yunan model Evelyn Kazantzoglou ile aldatıldı. Hakan Sabancı'ya Sakuçoğlu ve Boluğur'un biten aşklarının hemen ardından hayatlarına girdiği için 'yara bandı' benzetmesi yapıldı.
Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yüzü Sabancı'yla gülen Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü.
TWITTER:
Adam, bütün kırgın kadınların yanında ama asla hiç biriyle kalıcı değil. Yalnızca kalp onarıp gidiyor, yara bandı gibi.
Hakan Sabancı uzun ilişkiden çıkınca karakterini yerle bir eden erkek örneğinin atası…
Aldatıldığı için boşanan kadının aldatma garantili Hakan'la olması öyle büyük enayilik ki; kabullenemiyorum.
BU kalitesiz çapkınlıkların yüzünden yakışıklılığın bile yerle bir!
Sevgi emektir. Hakan Sabancı'nın bundan haberi yok galiba!
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