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Sportif Şener

Sportif Şener
Demet Şener, sporunu bir an bile aksatmıyor. Düzenli yapan eski manken, dün de açık havada egzersiz yaptı. 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Şener, fit fiziğiyle takdir topladı.
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