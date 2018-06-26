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neşesi

Okan Ali neşesi
Geçtiğimiz gün tatillerini yarıda kesip İstanbul'da oy kullanan Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, 'de keyifli anlar yaşıyor. İkili, dün minik oğulları Okan Ali ile evlerinin bahçesinde oyunlar oynadı. Şakrak, ailesiyle çektiği bu selfie'yi instagram'da paylaşarak yüzleri gülümsetti.

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