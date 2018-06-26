Geçtiğimiz gün tatillerini yarıda kesip İstanbul'da oy kullanan Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, Çanakkale'de keyifli anlar yaşıyor. İkili, dün minik oğulları Okan Ali ile evlerinin bahçesinde oyunlar oynadı. Şakrak, ailesiyle çektiği bu selfie'yi instagram'da paylaşarak yüzleri gülümsetti.
Okan Ali neşesi
Etiketler: Çanakkale , Okan Ali , ceyda düvenci , Bülent Şakrak
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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