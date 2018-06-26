Kalpleri de güzel

Kızları Mihran'ı kucaklarına almak sabırsızlanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'dan alkışlık hareket… 3 ay önce köpeği Çilli'nin ölümüyle sarsılan oyuncu, 8 aylık hamile olmasına rağmen sokak hayvanları için çabalamayı sürdürdü. Ovalı, önceki gün de Çilli'ye benzeyen bir köpekle yavrusuna yuva buldu.
Ovalı'nın haberi instagram'da duyurduğu paylaşıma Erkin, "Güzel kalpli eşim, vicdanlı sevgilim" yorumu yaptı. Ovalı da "Şanslıyım; vicdanlı, merhametli bir eşim var. Yol arkadaşım, her şeyimsin. Desteğin hediye benim için" karşılığını verdi.
Ovalı'nın haberi instagram'da duyurduğu paylaşıma Erkin, "Güzel kalpli eşim, vicdanlı sevgilim" yorumu yaptı. Ovalı da "Şanslıyım; vicdanlı, merhametli bir eşim var. Yol arkadaşım, her şeyimsin. Desteğin hediye benim için" karşılığını verdi.
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