Kalpleri de güzel

kucaklarına almak sabırsızlananilealkışlık hareket… 3 ay önceölümüyle sarsılan oyuncu,sokak hayvanları için çabalamayı sürdürdü. Ovalı, önceki gün debenzeyen bir köpekle yavrusuna yuva buldu.haberi instagram'da duyurduğu paylaşıma Erkin,yorumu yaptı. Ovalı dakarşılığını verdi.