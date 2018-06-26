Murat Boz'un balmumu heykelinin Mademe Tussauds İstanbul Müzesi'ndeki yerini almasına az kaldı. Geçtiğimiz yıl müzede şarkıcının vücut ölçüleri alınıp saç ve göz rengi tespit edilmişti. Ünlü popçunun balmumu heykelinin Ekim ayında tamamlanıp müzede sergilenmeye başlanacağı açıklandı.
Gözü elinde
Etiketler: Murat Boz , Heykel , Mademe Tussauds
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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