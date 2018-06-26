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Gözü elinde

Gözü elinde
Murat Boz'un balmumu inin Mademe Tussauds İstanbul Müzesi'ndeki yerini almasına az kaldı. Geçtiğimiz yıl müzede şarkıcının vücut ölçüleri alınıp saç ve göz rengi tespit edilmişti. Ünlü popçunun balmumu heykelinin Ekim ayında tamamlanıp müzede sergilenmeye başlanacağı açıklandı.



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