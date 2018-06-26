Gözlüklü meryem

Uzun süredir Almanya'da olan Meryem Uzerli, kızı Lara ile keyifli anlar yaşıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün 4 yaşındaki kızıyla TV izlerken çekilen karesini instagram'da paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun gözlük takması da dikkat çekti.