Uzun süredir Almanya'da olan Meryem Uzerli, kızı Lara ile keyifli anlar yaşıyor. Ünlü oyuncu, önceki gün 4 yaşındaki kızıyla TV izlerken çekilen karesini instagram'da paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun gözlük takması da dikkat çekti.
Gözlüklü meryem
Etiketler: meryem üzerli , ALMANYA
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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