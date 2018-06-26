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Çocuklarla keyifte

Çocuklarla keyifte
Başarılı şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Çocukları Uzay ve Kuzey ile birlikte gezintiye çıkan Altuğ, İstanbul-Çeşme arasında mekik dokuduğunu söyledi. Çeşme'de oteli ve gazinosu bulunan şarkıcı, "Bulduğum her fırsatta çocukların yanına gelip moral depoluyorum" dedi.

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