Başarılı şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Çocukları Uzay ve Kuzey ile birlikte gezintiye çıkan Altuğ, İstanbul-Çeşme arasında mekik dokuduğunu söyledi. Çeşme'de oteli ve gazinosu bulunan şarkıcı, "Bulduğum her fırsatta çocukların yanına gelip moral depoluyorum" dedi.
Çocuklarla keyifte
Etiketler: uzay , Altuğ , Emre Altuğ
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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