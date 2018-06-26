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’ye aşk yaradı

Bengü’ye aşk yaradı
Nişanlısı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta evlenecek olan Bengü, konserlerine de hız verdi. Popçu, önceki akşam 'Tüpraş'la Birlikte Yaz Gibiyiz Festivali' kapsamında 'da sahne aldı. Şarkıcı, güzelliğiyle herkesi mest etti.
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