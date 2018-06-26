Nişanlısı Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta evlenecek olan Bengü, konserlerine de hız verdi. Popçu, önceki akşam 'Tüpraş'la Birlikte Yaz Gibiyiz Festivali' kapsamında İzmir Aliağa'da sahne aldı. Şarkıcı, güzelliğiyle herkesi mest etti.
Bengü’ye aşk yaradı
Etiketler: İzmir Aliağa , Bengü
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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