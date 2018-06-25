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  1. "Seçim ikinci tura kalabilir" diyen Demet Akbağ'ın tahmini tutmadı

isyan etti

24 Haziran lerinin ardından da seçime dair paylaşımlar görmek istemeyen oyuncu isyan etti.

Gonca Vuslateri isyan etti

Dün gerçekleşen in ardından hesabında sonuçlarla ilgili paylaşım görmek istemediğini belirten Instagram hesabında şu sözlerle isyan etti:

'GERGİN ŞEYLER OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİM'
İşte Gonca Vuslateri'nin o satırları:

"Kimsenin siyasi paylaşımını görmek zorunda değilim. Ben saygı duyup yapmıyorsam, sizden de yorumlarınızı özel hayatlarınız gibi kendinize saklamanızı rica ederim. Takiplerinizden çıktım. Arkadaşlığımız bakidir.

O sohbeti sıcak kalbi iki göz odalı evimde yeriniz daima vardır. Ama bu tarz özel konularda fikir ayrılıklarına saygı duyulmuyor ne yazık…

Ben hiç paylaşım yapmadıysam aynı hukuki saygıyı da beklerim. Gergin bir seçim sonrası her farklı parti insanından gergin şeyler okumak zorunda değilim sevgilerimle…"

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 17:45
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