Geçtiğimiz hafta yazın ilk magazin bombasını patlatan Merve Boluğur'la Hakan Sabancı'nın aşkı Bodrum'la sınırlı kalmadı. Sabancı'yla aşkı İstanbul'a da uzanan Boluğur, önceki akşam işadamının Kanlıca'daki yalısına konuk oldu. Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın 31. yaş günü partisine yeni aşkını da davet etti. Lüks yalıdan fotoğraf paylaşan oyuncu, çapkın işadamıyla gece boyunca sarmaş dolaş dans etti. Birbirlerini öpücüklere boğan ikilinin romantik anları geceye katılanların objektifine yansıdı.
Yalıda aşka geldi!
Merve Boluğur ile Hakan Sabancı aşkı, Bodrum’dan İstanbul’a taşındı. Güzel oyuncu, önceki gün Sabancı’nın Kanlıca’daki yalısına misafir oldu. Murat Dalkılıç’ı unutan Merve Boluğur, yeni aşkıyla sabaha kadar mutluluk sarhoşuydu
Geçtiğimiz hafta yazın ilk magazin bombasını patlatan Merve Boluğur'la Hakan Sabancı'nın aşkı Bodrum'la sınırlı kalmadı. Sabancı'yla aşkı İstanbul'a da uzanan Boluğur, önceki akşam işadamının Kanlıca'daki yalısına konuk oldu. Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın 31. yaş günü partisine yeni aşkını da davet etti. Lüks yalıdan fotoğraf paylaşan oyuncu, çapkın işadamıyla gece boyunca sarmaş dolaş dans etti. Birbirlerini öpücüklere boğan ikilinin romantik anları geceye katılanların objektifine yansıdı.
Etiketler: Merve Boluğur , murat dalkılıç , hacı sabancı , arzu sabancı , Özge Ulusoy , Hakan Sabancı , İstanbul , Bodrum , yeni aşk , Sarmaş Dolaş
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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