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Yalıda aşka geldi!

ile aşkı, ’dan ’a taşındı. Güzel oyuncu, önceki gün Sabancı’nın Kanlıca’daki yalısına misafir oldu. ’ı unutan Merve Boluğur, ıyla sabaha kadar mutluluk sarhoşuydu



Geçtiğimiz hafta yazın ilk magazin bombasını patlatan Merve Boluğur'la Hakan Sabancı'nın aşkı Bodrum'la sınırlı kalmadı. Sabancı'yla aşkı İstanbul'a da uzanan Boluğur, önceki akşam işadamının Kanlıca'daki yalısına konuk oldu. Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın 31. yaş günü partisine ını da davet etti. Lüks yalıdan fotoğraf paylaşan oyuncu, çapkın işadamıyla gece boyunca dans etti. Birbirlerini öpücüklere boğan ikilinin romantik anları geceye katılanların objektifine yansıdı.
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