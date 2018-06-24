Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Ünlü isimler, oylarını kullandıktan sonra fotoğraf paylaştı...
Ünlü isimler sandık başında
Etiketler: Genel Seçimi , Cumhurbaşkanı , sanatçılar
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Ünlü isimler, oylarını kullandıktan sonra fotoğraf paylaştı...
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