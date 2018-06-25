Songül Karlı, Bodrum Türkbükü'nde bir yatta görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuyan şarkıcı, aşırı sıcaktan bunalınca denize girdi.
Songül Karlı'nın tatil keyfi
Songül Karlı, Bodrum Türkbükü’nde bir yatta görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuyan şarkıcı, aşırı sıcaktan bunalınca denize girdi.
Songül Karlı, Bodrum Türkbükü'nde bir yatta görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuyan şarkıcı, aşırı sıcaktan bunalınca denize girdi.
Etiketler: Songül Karlı , Bodrum Türkbükü
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