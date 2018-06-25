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Yol Durumu
  1. Olay çiftin aşkı tam gaz devam ediyor!

'nın tatil keyfi

, ’nde bir yatta görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuyan şarkıcı, aşırı sıcaktan bunalınca denize girdi.



, 'nde bir yatta görüntülendi. Bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuyan şarkıcı, aşırı sıcaktan bunalınca denize girdi.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 12:02
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