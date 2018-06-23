;
Yol Durumu
  1. Samyeli'nin kızından Cem Yılmaz açıklaması

düğünü için paraya kıydı!

’yla ’ta dünyaevine girecek olan ’nün düğün dekorasyonu için 5 tır dolusu çiçek ve tropikal bitki getirtilecek.


Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı iş adamı 'yla geçtiğimiz ay nişanlanan , hayalindeki düğün için düğmeye bastı. Her fırsatta çok aşık olduğunu dile getirdiği Selimoğlu'yla 'ta evlenecek olan şarkıcı, tropikal konseptli bir gecede nikah masasına oturacak.

Etiketler: , ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 21:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ