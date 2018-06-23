Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı iş adamı Selim Selimoğlu'yla geçtiğimiz ay nişanlanan Bengü, hayalindeki düğün için düğmeye bastı. Her fırsatta çok aşık olduğunu dile getirdiği Selimoğlu'yla 29 Ağustos'ta evlenecek olan şarkıcı, tropikal konseptli bir gecede nikah masasına oturacak.



