Nesrin Topukzade

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Azeri asıllı oyuncu, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'ndaki City's'de objektiflere takıldı. İkili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikleyip hızlıca birbirinden uzaklaştı.
Bir teknoloji mağazasından alışveriş yapan çift, flaşların patlamasıyla şaşkına döndü. Cavadzade, Alihan isimli aşkıyla görüntü vermemek için akla karayı seçse de başarılı olamadı. Farklı yönlere kaçan ikili, tüm çabalarına rağmen aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı.
AYDIN HAMZA
Bir teknoloji mağazasından alışveriş yapan çift, flaşların patlamasıyla şaşkına döndü. Cavadzade, Alihan isimli aşkıyla görüntü vermemek için akla karayı seçse de başarılı olamadı. Farklı yönlere kaçan ikili, tüm çabalarına rağmen aynı karede görüntülenmekten kurtulamadı.
AYDIN HAMZA
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