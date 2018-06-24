Nesrin Topukzade

oyuncuaşk hayatındakisessizliğini bozdu.önceki gün yenisevgilisiyle ilk kezobjektiflere takıldı.İkili, fotoğraflarının çekildiğinifark edince panikleyip hızlıcabirbirinden uzaklaştı.teknoloji mağazasındanalışveriş yapan çift, flaşlarınpatlamasıyla şaşkına döndü.isimli aşkıylagörüntü vermemek için aklakarayı seçse de başarılı olamadı.tümçabalarına rağmen aynı karedegörüntülenmekten kurtulamadı.