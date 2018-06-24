Mezuniyet sevinci

Şu sıralar 'Kuyu' şarkısıyla büyük beğeni kazanan sanatçı Sibel Can, önceki gün eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir'in mezuniyet sevincini yaşadı. Can, TED Koleji'nden mezun olan oğluyla törende böyle gurur pozu verdi. Aynı lisede eğitim gören merhum sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül de diplomasını aldı.
Okulun bir başka öğrencisi; usta şarkıcı Nilüfer'in yıllar önce bebekken evlat edindiği Ayşe Nazlı da mezun olmanın sevincini yaşadı. Sanat dünyasının ünlü anneleri, bu mutlu günü çocuklarıyla verdikleri pozla ölümsüzleştirdi.
18 yaşındaki Aslı Gönül ile Emir Aksüt, liseden mezun olarak annelerini gururlandırdı.
Okulun bir başka öğrencisi; usta şarkıcı Nilüfer'in yıllar önce bebekken evlat edindiği Ayşe Nazlı da mezun olmanın sevincini yaşadı. Sanat dünyasının ünlü anneleri, bu mutlu günü çocuklarıyla verdikleri pozla ölümsüzleştirdi.
18 yaşındaki Aslı Gönül ile Emir Aksüt, liseden mezun olarak annelerini gururlandırdı.
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