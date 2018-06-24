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Meydan okudu

Meydan okudu
Bugüne kadar polemiklerden uzak duran , şaşırttı. Önceki akşam 'de sahne alan popçu, konser sonrası sarf ettiği şu sözlerle playback yapan meslektaşlarına taş attı:

"Canlı canlı söyleyin şarkılarınızı… Emek verin yaptığınız işe, dinleyeninize… Müzisyen olun, üretin… Hazırdan beslenmeyin; hazırlıksız yakalanın… 'Ben ne söylersem alkışlarlar' demeyin. Müzik yapın."


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