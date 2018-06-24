Rockçı Kaan Tangöze'nin uğruna Seçkin Piriler'le 6 yıllık evliliğini bitirdiği Kıvılcım Ural'la aşkı tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz günlerde konser için Nevşehir'e giden şarkıcı, aşkını da yanında götürdü. Konser sonrası sevgilisiyle Kapadokya'yı gezen Ural, bu anları da instagram'da paylaştı.