Gönlü zengin

şarkıcıönceki akşamgörüntülendi. Toplantıdan çıktığını söyleyenkeyifli halleri ile dikkat çekti. Bayramdaeşive çocukları ile tatil yapan Yaşar,dedi.Karaduman'la bir projesi olduğunu söyleyen Yaşar, "Albümdeadlı çok güzel bir yazlık şarkı yaptık" dedi. Şarkıcı, gazetecilerle sohbet ederken etrafını saran çiçekçilerebahşiş vererek de cömertliğini konuşturdu.