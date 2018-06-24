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Gönlü zengin

Gönlü zengin
Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Bebek Otel'de görüntülendi. Toplantıdan çıktığını söyleyen Yaşar, keyifli halleri ile dikkat çekti. Bayramda Bodrum'da eşi Necat Gülseven ve çocukları ile tatil yapan Yaşar, "İkizler ilk defa denize girdi. Onlar çok mutlu oldu. Tabii biz de" dedi.
Emrah Karaduman'la bir projesi olduğunu söyleyen Yaşar, "Albümde 'En güzel yenilgim' adlı çok güzel bir yazlık şarkı yaptık" dedi. Şarkıcı, gazetecilerle sohbet ederken etrafını saran çiçekçilere 300 lira bahşiş vererek de cömertliğini konuşturdu.



Halil ÇİLİNGİR
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