Gelinini yakın tut

Harry ile Meghan Markle 'ın düğünü sonrası herkesin merak ettiği tek soru, Kraliçe 2. Elizabeth'in yeni gelinine nasıl davranacağıydı. Düğünü için birçok saray geleneğini çiğneyen Meghan'ı istemediği her halinden belli olan Kraliçe 2. Elizabeth'in, ABD 'li geline uzak duracağı düşünülüyordu. Ancak Kraliçe önce kimsenin binmesine izin vermediği Kraliyet Treni'ne Meghan'ı özel olarak davet etti, ardında da Kate Middelton'un gelebilmek için 5 yıl beklediği Royal Ascot at yarışlarına çağırdı. Dailymail gazetesinin kraliyet muhabiri Sebastian Shakespeare, Kraliçe ve Meghan ilişkisi hakkında çok tartışılacak bir iddia ortaya attı. Muhabirin Buckingham'daki kaynaklarından gelen habere göre Kraliçe, Meghan'dan gerçekten hoşlanmıyor. Ancak onun daha fazla kafasına göre hareket etmesini istemediğini için her anını kontrol altına almak istiyor. İngiliz medyası ise bu tutumu "Kraliçe düşmanını yakın tuttu" şeklinde yorumladı.Meghan Markle oyunculuk kariyeri nedeniyle formuna eskiden beri dikkat ediyordu. Şimdi ise kameralar karşısına daha çok çıktığı için yediklerine daha da dikkat ediyor. İncecik kalmasının sırrı ise çok kolay olan bir kilo kontrol yöntemi... Sussex düşesi, hafta içi seçimini vegan öğünlerden yana kullanıyor. Yani hiçbir hayvansal ürün tüketmiyor. Buna süt ürünleri de dahil. Markle sebze ve bakliyat ile dolup taşan 5 gün geçirdikten sonra hafta sonu serbest kalıyor. Yani hafta sonları, abartmamak şartıyla istediği her şeyi yiyor.Herkes aksini düşünüyordu ancak Kraliçe Elizabeth ile Meghan Markle arasından adeta su sızmıyor.Buckingham'dan gelen haberlere göre Kraliçe, Meghan'ı yakın tutarak onun Kraliyet Ailesi'ne uyumunu hızlandırıyor. Bir başka dedikodu ise Kraliçe'nin onu ileride ABD başkanlığına hazırlıyor olması...