Yade kaptan provada

yatlarıyla 3 haftadırtatil yapangeçtiğimiz gün rotayı Yunan Adaları'na çevirdi. İkili, tatilde kızlarımutluluğu için de her şeyi yapıyor.çift, önceki gün deile deniz keyfi yaptı. Başarılı kaleci, zodyak botla lüks teknelerine dönerken de dümenibotu kullanırken annesi de bu anları kaydetti.