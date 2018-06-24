Yade kaptan provada

Lüks yatlarıyla 3 haftadır Bodrum'da tatil yapan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz gün rotayı Yunan Adaları'na çevirdi. İkili, tatilde kızları Yade ile Yeda'nın mutluluğu için de her şeyi yapıyor.
Ünlü çift, önceki gün de 4 yaşındaki Yade ile deniz keyfi yaptı. Başarılı kaleci, zodyak botla lüks teknelerine dönerken de dümeni minik kızına emanet etti. Yade, babasının kontrolünde botu kullanırken annesi de bu anları kaydetti.
Ünlü çift, önceki gün de 4 yaşındaki Yade ile deniz keyfi yaptı. Başarılı kaleci, zodyak botla lüks teknelerine dönerken de dümeni minik kızına emanet etti. Yade, babasının kontrolünde botu kullanırken annesi de bu anları kaydetti.
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