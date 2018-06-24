Eşi Engin Altan Düzyatan'la ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Neslişah Alkoçlar Düzyatan'dan alkışlık hareket… Ünlü oyuncuyla 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Emir adında bir oğlu bulunan sosyetik güzel, 2 ay sonra dünyaya gelecek kızı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ailesiyle birlikte ABD'de bulunan 7 aylık hamile Alkoçlar'ın bebeği için gelen tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağı öğrenildi.
AFRİKALI ÇOCUKLARA DA JEST
Las Vegas'ta hem doğumu bekleyen hem de kızı için alışveriş yapan 30 yaşındaki sosyetik güzel, bu hamlesiyle takdir topladı. Alkoçlar, eşi gibi kendi çocuklarının yanı sıra yardıma muhtaç minikleri de düşündüğünü bir kez daha gösterdi. Sosyetik güzel için "Bütün çocukların prensesi" yorumu yapıldı. Öyle ki Engin Altan Düzyatan da geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığı resim sergisinden elde edilen tüm geliri Afrika'daki çocuklara su kuyusu açılması için bağışlamıştı.
Oğulları Emir ile ABD'de kızlarının doğumunu bekleyen çift, yardıma muhtaç çocukları da unutmadı.
AFRİKALI ÇOCUKLARA DA JEST
Las Vegas'ta hem doğumu bekleyen hem de kızı için alışveriş yapan 30 yaşındaki sosyetik güzel, bu hamlesiyle takdir topladı. Alkoçlar, eşi gibi kendi çocuklarının yanı sıra yardıma muhtaç minikleri de düşündüğünü bir kez daha gösterdi. Sosyetik güzel için "Bütün çocukların prensesi" yorumu yapıldı. Öyle ki Engin Altan Düzyatan da geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığı resim sergisinden elde edilen tüm geliri Afrika'daki çocuklara su kuyusu açılması için bağışlamıştı.
Oğulları Emir ile ABD'de kızlarının doğumunu bekleyen çift, yardıma muhtaç çocukları da unutmadı.
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