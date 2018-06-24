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, ikinci çocuğu istiyor

Berkay, ikinci çocuğu istiyor
Popçu ile eşi Özlem Ada Şahin, önceki akşam Akmerkez'de sinema keyfi yaptı. Çıkışta soruları yanıtlayan Berkay, ikinci kez baba olmak için can attığını söyledi. 4 aylık kızları Arya'ya kardeş düşündüklerini belirten 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Olursa, hayırlısı ile ikinci çocuğu da istiyoruz" dedi.

Halil ÇİLİNGİR
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