Berkay, ikinci çocuğu istiyor

Popçu Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, önceki akşam Akmerkez'de sinema keyfi yaptı. Çıkışta soruları yanıtlayan Berkay, ikinci kez baba olmak için can attığını söyledi. 4 aylık kızları Arya'ya kardeş düşündüklerini belirten 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Olursa, hayırlısı ile ikinci çocuğu da istiyoruz" dedi.
Halil ÇİLİNGİR
Halil ÇİLİNGİR
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