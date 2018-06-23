Sosyetık güzele Havana sürprizi

Cemiyet hayatının zarif ismi Esra Oflaz Güvenkaya'ya eşinden sürpriz. Geçtiğimiz gün yeni yaşını kutlayan işkadınını eşi Ziya Güvenkaya, kutlama için Küba'ya götürdü. Şimdilerde eşiyle Havana'da olan Güvenkaya, instagram'da tatil fotoğraflarını paylaştı.
Geceliği yaklaşık bin dolarlık Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana isimli otelde eşiyle konaklayan Esra Oflaz Güvenkaya, yaş günü için şöyle dedi: "Sevdiklerimle paylaşabildiğim bir seneyi daha sağlıkla geçirebilmekten öyle minnet doluyum ki. Bin şükür Allah'ıma."
Geceliği yaklaşık bin dolarlık Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana isimli otelde eşiyle konaklayan Esra Oflaz Güvenkaya, yaş günü için şöyle dedi: "Sevdiklerimle paylaşabildiğim bir seneyi daha sağlıkla geçirebilmekten öyle minnet doluyum ki. Bin şükür Allah'ıma."
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