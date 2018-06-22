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  1. Leyla Bilginel'den haber var!

anne oldu

, geçen hafta iznine çıkmıştı. Ünlü sunucu Yetiş'ten güzel haber geldi. Yetiş, 3 kilo 900 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Aras' adını verdi



, geçen hafta iznine çıkmıştı. Sunucudan güzel haber sonunda geldi.

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 18:23
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