Zahide Yetiş, geçen hafta doğum iznine çıkmıştı. Sunucudan güzel haber sonunda geldi.
Zahide Yetiş anne oldu
Zahide Yetiş, geçen hafta doğum iznine çıkmıştı. Ünlü sunucu Yetiş'ten güzel haber geldi. Yetiş, 3 kilo 900 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Aras' adını verdi
Etiketler: Zahide Yetiş , Cem Arısoy , Müge Anlı , doğum
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.