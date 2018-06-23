Güzel oyuncu Burcu Kara'dan bir öğrenciye anlamlı jest... Kara, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Buse Çalış'ı İstanbul'a davet ederek mezuniyetine kendi elleriyle hazırladı. Büyük bir heyecanla Kara ile buluşan genç kız, tüm gün güzel oyuncuyla birlikte tören hazırlığını gerçekleştirdi.
Mezuniyet hediyesi verdi
Etiketler: Necmettin Erbakan Üniversitesi , Burcu Kara , İstanbul , Konya
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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