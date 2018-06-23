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Mezuniyet hediyesi verdi

Mezuniyet hediyesi verdi
Güzel oyuncu Burcu Kara'dan bir öğrenciye anlamlı jest... Kara, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Buse Çalış'ı İstanbul'a davet ederek mezuniyetine kendi elleriyle hazırladı. Büyük bir heyecanla Kara ile buluşan genç kız, tüm gün güzel oyuncuyla birlikte tören hazırlığını gerçekleştirdi.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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